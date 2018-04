POSLEDNJE REČI KIJINOG OCA: Nije me zvala pre ulaska, niti je došla da me poseti u bolnici da vidi kako sam. UOPŠTE SE NISMO ČULI!

Nekoliko meseci pre smrti, otac rijaliti učesnice Kije Kockar oglasio se i izneo u javnost šta oseća prema svojoj ćerki.

Na pitanje kako se oseća, Miloš Kockar je tada rekao:

"Nisam baš najbolje. Nemojte ništa da me pitate niti da mi govorite šta radi jer me uopšte ne interesuje. Imao sam dva infarkta koja su mi jako narušila zdravlje. I dalje sam u bolesničkoj postelji, sve je to meni strašno da gledam", tihim i jedva čujnim glasom rekao nam je Miloš i priznao da ga je sramota što je Kija ušla u Zadrugu i što iznosi prljav veš iz braka sa Slobom.

"Uopšte me ne interesuje njeno učešće u rijalitiju. Verujte mi da to ne gledam, ne mogu sebi da dozvolim da se nerviram oko toga da li će boraviti u toj kući ili ne, na to nisam mogao da utičem. I doktori su mi zabranili da se nerviram" iskreno govori nekadašnji ugostitelj i dodaje pomalo ljutito i razočarano:

"Ne gledam Kiju kada se pojavi na ekranu, ne zanima me šta radi. Verujte mi da ne želim svoje zdravlje da narušavam zbog te sramote. Nisam bio za to da uđe u rijaliti, mada me niko nije ni pitao za mišljenje. Sve je sama odlučila u dogovoru sa njenom majkom. Sa bivšom suprugom nisam u kontaktu, jer da jesam, ne bih dopustio da njih dve sve ovo urade i naprave ovakav haos", kaže Kockar, koji se žali da ga ćerka nije pozvala ni telefonom pre ulaska u rijaliti kako bi proverila njegovo zdravstveno stanje:

"Nije me zvala pre ulaska, niti je došla da me poseti u bolnici da vidi kako sam. Uopšte se nismo čuli", drhtavim glasom završava Miloš.

Kijina baka po majci Mara nedavno je za “Blic puls” ispričala kako je bivša stjuardesa vanbračno dete.

"Otac je nju priznao i ona očevo prezime nosi. Kija sa njim ima jako dobar odnos. Ona nije kriva što su se njeni roditelji rastali, što nisu mogli zajedno. On je bio jako uvređen zbog toga što su rekli da je Kristina vanbračno dete, da je nije priznao i tako dalje. Bio je oženjen u trenutku kada je moja ćerka ostala trudna, ali nije imao dece. Njegova žena radi u Nemačkoj i ona je bila saglasna s tim. Ona je Kristini kupovala poklone", otkrila je tada Mara.

