MARIJANA MIĆIĆ NASMEJALA SVE U STUDIJU: Voditeljka priznala ko joj je udelio najlepši kompliment, a nije njen dečko!

Marijana Mićić je u jednom trenutku nasmejala sve u studiju.

Naime, voditeljka je upitala svoje goste da li su nekad dobili kompliment od suprotnog pola koji nisu očekivali, a glumica i voditeljka je imala spreman odgovor:

"Ja sam dobila kompliment od muškarca, od kuma, najlepši kompliment koji sam dobila. Kod nas kući pitao me "Je l' imate neku ženu koja vam čisti svaki dan", ja sam rekla ne, on je rekao da je mnogo čisto, na šta sam rekla "To sam ja". Vi ne ne možete da zamislite, to je ozbiljan kompliment za mene, ja sam ozbiljna domaćica", rekla je Marijana u emisiji "Magazin IN".

Njoj se u ovom odgovoru pridružila i Irena Vujović, koja je rekla da nikad nije sigurna da li joj neko udeljuje kompliment zato što mu nešto treba ili zato što stvarno to misli, što je bio problem sa kojim su se suočile sve Sanjine gošće.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Magazin IN

Kurir

Autor: Kurir