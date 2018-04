MININA MAJKA ISPRIČALA ISTINU O ŽIVOTU SVOJE ĆERKE: Evo kakve psihičke krize je preživljavala i kako sam reagovala kada se samopovređivala!

Ivana Vrbaški, majka učesnice rijalitija Mine Vrbaški osvrnula se na sva aktuelna dešavanja u rijalitiju, pa otkrila da joj je dan kad joj je ćerka postala punoletna doneo veliko olakšanje.

Ona je izjavila i da su je mnogo potresli momenti kada je njena naslednica pred kamerama imala psihičke krize.

"Pratim rijaliti koliko mi obaveze dozvoljavaju. Dan kad je Mina napunila 18 godina mi je doneo veliko olakšanje. Nadam se da ljudi neće pomisliti kako je to sebično i da će me razumeti, jer zaista je tako. Nije mi bilo lako kad je tek ušla, pa sve gluposti koje je pravila, za sve sam bila odgovorna", poručila je Ivana i nastavila:

"Ali dobro, taj period je sada iza nas, savest mi je čista. Svi su me napali kad je sa 17 godina ušla u rijaliti, ali da je do mene bilo i da sam mogla da utičem, to se ne bi desilo. Sad kad je drugi put ušla u rijaliti mi je donekle normalna kako je prvi put bila blesava i kako se ponašala. Ali ona je zaista takva, mlada je još. Svi pričaju kako ona ima neko veliko životno iskustvo, ali ona je dete koje je tek postalo punoletno, tada to nije ni bila. Pričalo se kako je sa 13 godina otišla od kuće, kako se niko nije brinuo o njoj, ali to nije istina. Sve su izmišljotine, i eto, ona nema to iskustvo o kome se govori", kaže Minina majka.

Ona kaže da joj je najteže bilo kada je Mina pred kamerama imala nervni napad i lomila staklo rukama, samopovređivala se i mogla da preseče vene:

"Kada mi je rekla da će se vratiti u rijaliti, moj savet joj je bio da ne pada psihički i da ni slučajno ne pokuša ponovo da naudi sebi. Užasno mi je bilo kad je prošli put zbog te svađe sa Nemanjom digla ruku na sebe, a ja sve to preko televizora gledam. Plakala sam, nisam znala šta da radim uopšte, pakao sam preživela. Pokušavala sam da je dobijem, ali nisam uspela, ma grozno je bilo. Ona više ne sme da pada i to je jedna od najbitnijih stvari koje sam joj rekla", završila je njena majka.

