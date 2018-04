NASTUPILA KAO U KABAREU, SELA PORED BOSANCA, A MARIJA REKLA DA ĆE POVRATITI: Šerifovićeva detaljno objasnila šta fali Tijani i oduvala komentarom!

Tijana Kadović je u "Zvezdama Granda" imala nastup koji je neke oduševio, ali postoje i oni kojima se nije dopalo.

Ona je svoj performans izvela i sve podsetila na atmosferu kao u kabareu.

foto: Printscreen/Youtube

Dragan Stojković Bosanac je u toku nastupa dobio privilegiju da Tijani poljubi ruku u toku njenog performansa, kada je prišla za njegov sto i sela na njega.

foto: Printscreen/Youtube

Marija Šerifović je u toku samog Tijaninog nastupa izjavila samo: "Povratiću."

"Vaša igra je bila jako lepa, ali ja prvenstveno slušam pevanje. Sada se gleda u "sitna creva". Kandidatkinja broj 2 (Tijana), što se tiče nastupa, ti si za te stvari rođena, ali mi se nije dopalo, jer tvoje pevanje do sada je išlo sa nastupom", rekla je Viki Miljković.

foto: Printscreen/Youtube

"Ja govorim samo o jednoj stvari, a to je pevanje. Što se tiče Tijane, tačno znam šta je ona zamislila. Prvo, sa matricom koju si sama pevala, nije nešto u redu. To je i tebe vuklo gde ne treba. Svi mi kada radimo neke nove pesme, trudimo se da nešto bude drugačije, novo, ne bi li pažnja bila na najvišem nivou. Reći ću ti apsolutnu istinu: Dosadno je, Tijana. Sve se svede na jedan isti kabaretski pristup. Da ne govorim da si u drugoj pesmi pevala samo tonove koji su ravni. Ja bih bila najsrećnija kada bi uz sve to mogla nešto da dodaš, bolje pevanje, neku dinamiku", rekla je Šerifovićeva.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Prva

Kurir

Autor: Kurir