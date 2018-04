PRVI SU IMALI SEKS U RIJALITIJU PRE 10 GODINA: Ena Popov sada iskreno progovorila o ljubavi sa Markom Miljkovićem!

Ena Popov je pre deset godina učestvovala u "Velikom bratu" i tada je bila u ljubavi sa Markom Miljkovićem i oni su bili prvi par koji je imao seks u rijalitiju.

Ona je danas udata i majka dvoje dece, ali je iskreno odgovorila na pitanje o Marku Miljkoviću.

foto: Printscreen

"Mi smo se zaljubili, ja sam imala 19 godina, on je 3 godine stariji od mene i to je bio prvi rijaliti, tako smo se ponašali u skladu sa svojim osećanjima. Sada to ljudi rade valjda zbog marketinga ili šta već. Nisam u njihovoj koži da bih znala šta rade", rekla je iskreno Ena.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Blic, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir