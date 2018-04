(VIDEO) ZADRUGARKINA MAJKA GA PRED SAMU SMRT UBEDILA DA KAŽE ISTINU? Ove reči Kijinog oca podigle su javnost NA NOGE!

Kijina majka razgovarala je telefonom sa bivšim partnerom, ocem svoje ćerke, te mu naglasila da je na njega red da "to spere sa Kije, jer je ona u 'Zadruzi' i ne može da se brani". Kako se navodi, on je taj koji je prvi progovorio o tome kako je Kija kopile, što je dalje usvojio njegov komšiluk kao istinu, iako to nije tako.

"Hoću da kažeš istinu pravu, da naše dete nije kopile. Da smo imali takav splet okolnosti, da smo se voleli. Ja sam to dete rodila iz ljubavi. Je li lepo da ti ne demantuješ to, da budeš kao i onaj zet? Hoću samo jednu rečenicu da kažeš, da je tvoje dete - dete i da nije kopile", govorila je Nada Milošu.

"Obećavam", kratko je poručio Kijin otac.

Nakon obećanja, ispitivao je svoju bivšu partnerku kome može da izjavi kako je on priznao svoju ćerku.

Nakon duge i teške bolesti, Miloš Kockar juče je preminuo.

Kija je u rijalitiju ispričala kakav je on bio.

"On je težak šaljivdžija. Spremio je sebi kovčeg i pokazao mi i ispekao rakiju i pekmez za daću. A onda mi je pokazao svoju devojku, a ona je mojih godina. Ja mu kažem: šta ti njoj pružaš? Imaš 69 godina, četiti infarkta, dva baj-pasa... Kaže on: sve što joj treba. On, tako, voli žene. Veliki je boem. Pored moje majke, imao je još 5 žena. On je puno pio, ali nije bio alkoholičar. Voleo je da pije uz tamburaše. Ali kad mu se pogoršalo zdravlje, onda je prestao", rekla je ona.

