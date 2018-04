SOFIJA MILOŠEVIĆ PROŠLA KROZ TORTURU KOJA NIJE PALA U ZABORAV NI 20 GODINA KASNIJE: Deca koja vrše nasilje nad drugom decom porastu u one koji vrše nasilje nad ženom!

Poznata srpska manekenka Sofija Milošević prisetila se teškog perioda koji je obeležio njenu ranu mladost.



"Da, mene su stalno u školi zlostavljali zbog toga što sam bila drugačija. Bile su brojne uvrede na račun toga što sam mršava i pevali su mi pesmice o tome. Zato sam morala da budem štreber, jer ni na jedan drugi način nisam mogla da privučem pažnju. To je jako loša stvar. Meni je to bila trauma u prvom trenutku, a potom sam shvatila da je to iskustvo i da tako mogu da naučim kako sebe da branim i budem jača. Svako je drugačiji i ne može svako da izađe sa tim", kaže Sofija.

"Kada vidite da deca u školi vrše nasilje nad drugom decom, sutra isti ti kada porastu vršiće nasilje nad ženom ili članovima porodice. To je jedan veliki problem u društvu koji je zapostavljen", dodala je lepotica, koja je zbog poslovnih obaveza posetila rodni grad.

Miloševićeva je otkrila da više voli kada je potcene, nego da neko misli drugačije pa da ga razočara.

"Volim kada me potcene, to mi je zanimljivije nego da neko misli drugačije pa da ga razočaram. Ljudi su puni loših predrasuda koje zasnivaju na nekim nebitnim stvarima", zaključuje ona.

Iako ljubav sa fudbalerom Ademom Ljajićem traje već par godina, Sofija kaže da još uvek nije spremna za brak.

"Ne kajem se što sam majčinstvo zapostavila. Učili su me da budem samostalna i da ne zavisim ni od koga. Oduvek sam želela da radim i da stvorim sama sve u životu. Isto tako smatram da ne treba ulaziti u brak i praviti decu ako niste u potpunosti zreli. Ne mislim da sam sada zrela za brak, nisam koncentrisana na to i mislim da još mnogo stvari imam da uradim u životu", kaže ona.

(Kurir.rs/Blic.rs)

