NADICA STIGLA U ZADRUGU: Saopštila je Kiji da joj je otac preminuo, Sloba odmah zamolio produkciju da ide kod žene

S obzirom na to da Kristina Kockar nije obaveštena da je njen otac preminuo juče, a sve to po zahtevu njene majke da želi da joj ona to lično saopšti.

Došao je trenutak kada se Kijina mama Nadica došla u Šimanovce kako bi svojoj ćerki rekla ovu tužnu vest.

foto: Printscreen/Youtube

Voditeljka je zamolila sve ukućane za tišinu i tada poručila Kristini da ode do kapije gde ju je čekala majka Nadica koja joj je saopštila vest da joj je otac preminuo, čime je ispoštovana reč produkcije.

"Ja bih zamolio Velikog šefa da popričam sa Kristinom", rekao je Sloba, pa su mu tu želju ispunili.

Luna je za to vreme napravila tužan izraz lica, očigledno zabrinuta zbog toga šta će se dalje dešavati.

foto: Printscreen/Youtube

Svi ukućani se pitaju kako će Kristina primiti ovu vest i da li će se vratiti u rijaliti.

foto: Printscreen/Youtube

Andrijanu Radonjić je posebno pogodila ova vest, pa je plakala i grlila svog oca, koji se trenutno nalazi sa njom u rijalitiju.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir