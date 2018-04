GAGI POSETIO SLOBINE RODITELJE U ZRENJANINU: Evo šta je otac oženjenog pevača rekao Đoganiju!

Ljubav Lune Đogani i Slobe Radanovića je definitivno obeležila rijaliti u kome borave zajedno već osam meseci.

Njih dvoje su se odlučili da uplove u ljubavnu romansu uprkos činjenici što je pevač oženjen sa Kristinom Kockar.

Njihova veza opstaje bez obzira na mnogobrojne turbulencije otkako je Slobina supruga deo ovog rijalitija, a Lunini i Slobini roditelji podržavaju njihovu vezu i to su u nekoliko navrata i istakli. Ono što je mnoge fanove ovog ljubavnog para obradovalo jeste fotografija koju je Lunin otac Gagi Đogani objavio na društvenim mrežama sa pevačevim roditeljima pod opisom "Ponosni roditelji" i heštegom "ljubav za ljubav".

"Osetio sam potrebu da sednem u auto i odem do njih da im dam podršku, jer znam kroz šta prolaze. Krećem od sebe kroz šta ja prolazim. Nisam bio dobro prvih šest, sedam meseci, sada se sve to privodi kraju. Osetio sam potrebu da odem do njih i da im objasnim kakav je šoubiznis u kome sam ja već 25 godina, jer ipak su oni ljudi u godinama. Podržavam Slobinu i Luninu vezu. Naravno da poštujem Slobu, veliki respekt, volim ga i znam koliko im je tamo teško i sve to drugačije sagledavaju. Niko ne može da im objasni šta je estrada, šta je rijaliti. Ja sam bio u rijalitiju, otišao sam tamo da im preneseim iskustvo i da ih smirim i da ih dovedem do stanja da se ne nerviraju. Jer ipak su oni u godinama i ne želim da im se bilo šta loše desi. Uspeo sam u tome i oni su me dočekali srdačno i ljubazno", rekao je Gagi i nastavio:

"Dušan mi je rekao "Gde si, prijatelju moj". Bilo mi je žao što moj bratanac i sestra nisu to usnimili. Ja nisam tamo išao sam. Jednom sam se samo čuo sa Draginjom, a Dušana sam video samo na televiziji. Pričali smo o svemu. Ispričao sam im moje iskustvo od 25 godina sa rijalitijima, novinarima, detaljno i lepo im sve objasnio", rekao je Gagi, a potom nastavio:

"Oni su jedni divni ljudi, kao i njihov sin Sloba i nisam ni mislio drugačije. Slika sve govori. Jednu sliku sam napravio, gde je mene Draginja zagrlila, a Dušan je pomalo stidljiv, pa se nije približio Draginji. Bili su raspoloženi, sve je bilo pozitivno. Ostavili su mi dobar utisak, video sam i Zrenjanin", završio je Gagi.

foto: Printscreen, Aleksandar Jovanović Cile

Kurir.rs/Pink, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir