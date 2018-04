(VIDEO) SLOBA RASKINUO S LUNOM? Ako hoćeš da me ubiješ, onda me ostavi! 

Luna Đogani i Sloba Radovanović tokom svoje ljubavne romanse imali su mnogo trzavica, svađa, palo je mnogo suza, a smrt Kijinog oca unela je novi razdor među njih.

Kako se Sloba nije odvajao od Kristine, u Lunu je ušao crv sumnje i uverena je da će se njen dragi pomiriti sa svojom ženom. Njih dvoje su noćas imali težak razgovor u dvorištu, a Luna nije mogla da zadrži suze.

"Uvek sam imao razumevanja. Kako ja da izbijem tu tvoju rečenicu iz glave da sam ti uništio život. Devojke očigledno ne vole kad ih neko tretira fino i dobro. Koliko puta sam te pitao šta sam ti uradio", rekao je Radanović.

Luna je pokušavala da se opravda da je to izgovorila u afektu i da to nije mislila.

Ona je tražila od Slobe da joj iskreno kaže šta mu je na srcu i šta oseća.

"Molim te, reci mi sve što ti je u glavi, nemoj da me držiš ovako. Pogledaj me u oči. Reci mi šta ti je u srcu, odmah, ovoga trenutka. Nemoj, molim te, da me lažeš, nemoj da se igraš sa mnom. Poznajem ti, vidim ti facu, vidim ti oči, pogled. Moje emocije se ne dovode u pitanje, u mom srcu postojiš samo ti. Molim te da budeš iskren i da budeš fer. Budi do kraja. Nikada u životu nećeš upoznati iskreniju osobu od mene", rekla je Luna.

Sloba je potom nastavio da nabraja sve situacije kada su se i zbog čega svađali, a Luna je uporno pokušala da nađe opravdanje za svaki put kada ga je napala.



"Ti i ja smo se svađali zbog je*enih makarona bre"- rekao je Sloba.

- Imam utisak kao da sada pričaš sa Kristinom, šta ti meni sve zameraš - rekla je tužno Luna, na šta joj je Sloba odgovorio da ne želi da u životu napravi istu grešku dva puta, što je Đoganijevu slomilo.

"Seti se šta sam ti rekla, ako hoćeš da me ubiješ, onda me ostavi", grcala je Luna u suzama.

Kurir.rs/Foto Pritnscreen

Kurir

Autor: Kurir