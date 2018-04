KIJINA MAJKA OTKRILA KAKO SU SE PONAŠALI SLOBA I KIJA POSLE MILOŠEVE SMRTI: Bili su pravi muž i žena, BILO JE POTRESNO!

KAMERE NISU TO SNIMILE

Nadica Zeljković u nedelju je saopštila ćerki Kristini Kockar da joj je preminuo otac Miloš. Kija je ovu vest teško podnela, a njen još uvek zakoniti suprug Sloba Radanović je izašao na kapiju da bude uz nju. Nadica otkriva kako je izgledao njihov susret.

"Taj njihov susret je bio veoma emotivan. Odmah ju je zagrlio, počeli su da plaču zajedno, jako potresno. Pukli su zajedno i sve emocije su izašle iz njih, ono kako izgleda kada bračne supružnike pogodi jedna ovako teška situacija", rekla je Kijina mama.

Kija sa ocem nije bila u najboljim odnosima, a kako je rekla posetila ga je u bolnici pre ulaska u “Zadrugu”. Njena mama objašnjava zašto su bili razdvojeni.

"Danas bi mu bio rođendan. On je njen otac i veoma joj je bilo teška cela situacija. Jako je teško podnela zato što u jednom delu života on nije bio u njenom životu pristuan. Razvdojili su se pre svega zbog njegovog načina života, ali i njenih poslovnih obaveza kada je putovala. Bio je veliki boem i nije poštovao sva pravila života. Tri dana pre nego što će ući u “Zadrugu” posetila ga je u bolnici, jer njegovo stanje nije bilo baš najbolje. Pričali su i družili su se zajedno", dodala je Nadica.

Mnogi komentarišu da će ova tužna situacija dodatno povezati Kiju i Slobu, a njena mama ističe da bi volela da njih dvoje reše sve probleme.

"Ne znam da li će biti srećnog kraja, svi žele da se to dobro završi. To su bračni problemi i volela bih da reše to međusobno. Kako će rešiti - rešiće sami. Ne želim da bude nekih nesećnih okolnosti, kao što je ovaj rijaliti koji im je stvorio te bračne probleme i da onda pukne na taj način. Bilo bi najpametnije da sačuvaju brak, ako mogu", rekla je Nadica.

"Ovo je najteža godina za Kiju. Sve najgore sve što je moglo da joj se dogodi, desilo joj se u zadnjih godinu dana. Emotivan bol je najjači", zaključila je Kristinina majka.

