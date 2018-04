KRIVILI SU JE ZA SMRT GASTOZOVE MAJKE: Zorica Dukić iznela sve detalje njihove veze, pa otkrila kakav je Nenad privatno!

Učesnica šeste sezone rijalitija "Parovi" Zorica Dukić, žestoko se posvađala sa svojim bivšim dečkom Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Njih dvoje su krivili jedno drugo za krah njihove veze, i izneli prljave detalje za koje niko nije znao, a ona je danas otkrila šta misli o tome.

Sinoć je izbila svađa između tvog bivšeg dečka i tebe. Nenad je jednom trenutku rekao da je Naidu prevario sa tobom. Da li je bio iskren?

- Prvi seks nakon našeg raskida se desio neposredno nakon raskida. Drugim je prevario Naidu. O tome smo ćutali oboje. Ja bih i dalje ćutala da on nije rekao, a rekao je jer je smatrao da će Naidu baš to povrediti, jer je burno reagovala i na priču na "Poligrafu" da on i dalje oseća nešto prema meni. Nju seks sa Anamarijom nije povredio. Prljav veš nije iznet šta bi sve moglo da se iznese. Razlog mog ćutanja je to što ne želim da budem ni jadnica ni žrtva. Krivac nisam.

foto: Nebojša Mandić

U jednom trenutku rekla si da te je bilo sramota da Gastoza upoznaš sa društvom. Zbog čega je bilo tako?

- Istina je da veći deo mog društva nije vleo Nenada prateći ga putem malih ekrana, tačnije "Parove". Samo je Jasmina "odobravala" našu vezu. Nikom se nije dopadalo njegovo ponašanje, njegov stav velike, poznate i bitne zvezde, nadmen stav, naročito prilikom većih količina alkohola.

Požgaj je sinoć prokomentarisao da je si ti kriva za smrt Nenadove majke, jer mu je, kako tvrdi, lično on to rekao. Kako komentarišeš njegovu izjavu?

- Ja bih mogla jako lako da skinem krivicu sa sebe, ali niti želim da me neko gleda kao žrtvu, niti da nekim činjenicama o kojima se polemisalo za života njegove majke njega brukam. Kriva nisam! Požgaju je možda Nenad ispričao njegovu stranu priče o našoj vezi, ali mesta o krivici za Gocinu smrt nema u mom životu! Svako odgovara ili nosi teret za svoje posledice, ja mirno spavam i lepo sanjam. Ona je imala problema sa srcem isto kao i moja majka. Ja moju majku čuvam u svakom smislu - prva stavka je moje ponašanje i put u životu koji nema mrlja.

foto: Printscreen/TV Happy

Da li možeš da naslutiš šta se dogodilo između Naide i Nenada, zbog čega se vratio "stari Gastoz". Da li je u pitanju marketinški trik ili zaista raskid?

- Nenad mi je rekao da se vratila bivšem momku Grku. Normalno je da svaka devojka ili žena želi da bude voljena, sigurna i ušuškana sa stabilnim muškarcem.

U jednom trenutku, Malivuk je prokomentarisala da je Gastoz želeo da se osveti Tihomiru zbog tebe, pa je zbog toga imao seks sa Anamarijom.

- Njegov ego. Ima tu svega. Seks sa Anamarijom je samo dokazivanje Naidi da može. Biže tu još devojaka sigurno, ali kakvih. Pun pogodak bi bila ja, ali to je za mene samo davna prošlost, hvala Bogu! Samo bih na sve ovo dodala da Nenad nema lošu dušu, ima svojih mana i vrlina kao i svi ljudi, ali je kao muškarac samo za prijatelja i druga. Još mora da "raste", odrekne se loših uticaja i proživi sve što on životom smatra da bi se vratio na pravi put i bio ono što po nekad ume da bud - normalan, brižan, sabran i usmeren ka pravim vrednostima.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen/TV Happy

Kurir

Autor: Kurir