RADA PRIZNALA ŠTA JOJ ŽENE RADE NA NASTUPIMA: Redovno me hvataju za zadnjicu!

Radi Manojlović važi za jednu od najatraktivnijih pevačica na našoj estradi, pa nikoga ne čudi da ni žene ne mogu da odole.

Ona je priznala i kakvo iskustvo je doživela na nastupima, pa i da joj nije bilo prijatno.

"Uglavnom lepe žene. To su uglavnom prilično uporne i naporne žene od kojih ne možeš da se odbraniš. Nikada se nije desilo da me muškarac uhvati za nogu, zadnjicu, da me vuče da me razvlači... Žene redovno! Kao to je normalno, ali meni nije prijatno", rekla je Rada u emisiji "Exkluziv TV Prva" i dodala da samo Haris sme da je pipka.

