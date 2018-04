Učesnici šeste sezone rijalitija "Parovi" Nina Prlja i Dejan Dragojević su u "Kampu otpisanih".

Oni su se uključili u najpopularniju vilu na Balkanu, a Mladen Vuletić je opet zakukao kako mu je teško jer je odvojen od devojke.

"Svaka im čast kako su me kaznili, ništa drugo me ne bi ovoliko pogodilo. Ni majka me ovako ne bi kaznili", kukao je Mladen.

