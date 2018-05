KIJINA MAJKA VIDI SEBE U NESREĆNOJ LUNI: I ja sam se zaljubila u oženjenog muškarca...

Sloba se veoma zbližio sa Kijom od kako su saznali da je ona ostala bez oca, a od Lune je tražio pauzu, iako je priznao da je voli.

"Ne znam kako će se sve odvijati. Ona je kad mu je priznala da ga još voli pokazala da je jaka žena, ali ja nešto nemam nadu da će se to izgladiti. Oni neka rade šta hoće, to je njihova stvar, ja neću da se mešam u to. Ona zna može li da mu pređe preko toga, a ja znam koliko je on nju povredio i koliko je ona patila", rekla je Kristinina majka.

Nadica je priznala da joj je i Lune žao, jer ona ne zna šta ju je snašlo zbog Slobine promene i smatra da je Đoganijeva iskreno zaljubljena u njenog zeta.



"On nije ispao fer ni prema Luni, i prema njoj se ružno poneo. Prvo je bacio niz vodu pet godina sa Kijom, sad osam meseci sa Lunom. A šta je Luna dete kriva tu? Ona se samo zaljubila, ja i nju razumem. Ja gledam i plačem sa svojom Kijom, a i ona je nečije dete, i Anabela plače za njom i Slobina majka za njim", izjavila je Nadica.

Ona može da se poistoveti sa njom, jer je njena priča slična - Kijin otac Miloš imao je 41 godinu kada je upoznao Nadicu i bio je oženjen.

"Ja sam bila Luna sa svojih 28 godina kada sam se zaljubila u oženjenog čoveka, pa moram da je razumem. Ali razumem i svoju ćerku. Još sam ja bila starija od Lune kad sam ušla u sve to", iskrena je bila Nadica.

Ona se nije iznenadila ni kada je njena ćerka pre nekoliko dana priznala svom suprugu da ga i dalje voli, jer je i u njenoj koži bila i držala te reči dugo u sebi.

"Ja sam njenom ocu rekla da sam ga volela kao Boga posle 20 godina, ceo Zrenjanin me povezuje samo sa njim i ni sa jednim drugim muškarcem. I pre dve nedelje sam ga zvala da ga pitam kako se drži", kaže ona i dodaje:

"Trudila sam se da između njega i Kije stvorim odnos roditelja i deteta, objašnjavala joj da treba uvek da mu se nađe ako ja umrem, a on ostane, da je on njen otac".

