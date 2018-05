(VIDEO) Slobina majka NAREDILA SINU da se skloni od Kije! A onda je Radovanović pobesneo na Lunu zbog IZDAJE...

Kija Kockar prolazi trenutno kroz teške trenutke jer joj je preminuo tata, a Sloba je bio taj koji je odmah bio pored nje kako bi joj pružio podršku.

Svima je delovalo kao da će se njih dvoje pomiriti, pogotovo što je pevač tražio od Lune Đogani da budu na pauzi, ali Radanović ne zna šta želi, iako je očigledno da voli Kiju i dalje.

"Slobi i Luni je ovo bila samo strast, on voli Kiju, ali s obzirom da svi odlučuju umesto njega, on to neće da prihvati", komentarisala je Miljana njihov odnos.

Međutim, otkriveno je da je Sloba imao tajni telefonski poziv sa majkom u kom mu je rekla da se odmah skloni od Kije i da se vrati Luni.

Kao i svaki muškarac koji nije dovoljno jak da sluša samo sebe, već mora da sluša nekog drugog, Sloba je tako i uradio.

Nakon što je saopštio Kiji da voli Lunu, ona je doživela nervni slom i završila u bolnici.

Nakon svega, Sloba je napao svoju devojku Lunu što je otkrila informaciju da je imao razgovor sa majkom, pa sada svi u Zadruzi komentarišu kako se drži za maminu suknju i bira one devojke koje mu ona kaže da izabere.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir