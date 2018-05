KIJINA MAJKA BESNI NA ZETA: Nadica skroz RASKRINKALA Slobu i otkrila kakvu taktiku on igra u rijalitiju!

Majka Kije Kockar, Nadica, oplela je po Slobi Radanoviću pa besno poručila da njegovo ponašanje prema Kristini i Luna nije ni malo korektno.

"Zar ovoliko da je izda i povredi? Ovo je strašno. Prvo je izdao Kiju sa kojom je bio pet godina, pa Lunu sa kojom je bio osam meseci... To je strašno šta im radi. Igra se sa tuđim osećanjima", poručila je ona.

Nadica je zatim rekla da misli da Radanović sve radi iz ličnog interesa i da je njegovo ponašanje dobro osmišljena taktika.

"Ja mislim da on sve radi iz svog ličnog interesa. Je l’ mu bilo komforno pet godina sa Kristinom? Je l’ plakao kako kaže pet godina dok je bio sa Kristinom? Pa šta se desilo? Što nije izdržao? Da li se rastao sa njom u ljubavi? I posle sedam dana se zaljubio... Što je onda nju otkačio posle sedam meseci? Nije ni Luna zaslužila to", rekla je Nadica.

foto: Printscreen/Instagram

Ona se osvrnula na ljubavni trougao, pa poručila da Kijin još uvek aktuelni muž radi sve kako njemu odgovara, igrajući se sa tuđim osećanjima.

"Imao je on tu interes. Našao sam se tu, lepo mi je, imam intimni život, sve je u redu. Onda dođe Kristina, ne može da sakrije emocije, a Luni priča tamo, pričaju mi Kijini fanovi, kako će on tu nekoliko dana da bude sa Kijom u tim teškim trenucima, jer to mora tako, ide da vidi roditelje i drugove. Da li to nije interes? Da ide da se pokaže kao dobar čovek u Zrenjaninu, jer zna šta ga čeka tamo, svi su ga osudili. A hoće da ostane sa Lunom. Pa jel lepo da se tako igra sa tuđim osećanjima? Nema veze da li je Kija ili Luna. Isto radi i jednoj i drugoj. Igra se sa osećanjima i jedne i druge", besna je Nadica.

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Blic/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir