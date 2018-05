BOG NA NEBU KUM NA ZEMLJI: Kada je video NJEGA, Đus nije mogao da obuzda suze!

Đusova podrška večeras u studiju je Đole, njegov kum. Kada ga je posle osam meseci izolacije video u studiju nije mogao da obuzda suze.

On je bio vidno srećan što ga vidi pa je postao i emotivan. Ispričao je kako je sklopio kumstvo sa Đoletom i šta ih toliko veže.

foto: Printscreen Youtube

"On je meni prvi i pravi kum jer kada se Đole ženio on je išao u vojsku i pitao me je da mu budem kum. Ja sam ga tada pitao zašto baš mene a on mi je rekoa zato što si mi ti jedini slao pismo u vojsku. Ja njega zaista jako puno volim on je moj pravi i jedini kum. Čekao sam da me pita i da mu krstim decu i kada je to uradio zano sam da je to to", rekao je Đus.

Kurir.rs/ Foto: Printscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir