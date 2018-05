ZORICA EKSPLODIRALA: Rešena da ispriča sve u vezi Gastoza! ZATRAŽILA JE POLIGRAF!

Zorica Dukić je zbog silnih komentara vezanih za nju i Gastoza tražila da ide na Poligraf.

Njoj je dosta priča da ona juri za njim i da je još uvek zaljubljena. Rešena je da otkrije sve što se tiče njega i njihove veze.

"Meni je više dosta svega, ja hoću Poligraf i pitajte me sve što vas zanima u vezi njega na svako pitanje ću vam odgovoriti da li sam ljubomorna, volim ga, ne volim.l Dosta mi je da me povezuju kako ja trčim za njim kako sam zaljubljena dok on sere po meni. Neću više to da trpim ne želim niti mogu sebi da oprostim što sam ostavila kvalitetnog momka zbog njega. Ne mogu ni da ga gledam jer me podseća na moju najveću grešku u životu", rekla je Zorica.

