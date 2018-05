NIJE MOGLA DA IZDRŽI: Anamarija ŠOKIRALA SVE U VILI, POLJUBILA ĐUSA!

Đus je večeras izneo svoje mišljenje o Gastozu a i o Anamariji. On je rekao da jue Nenad jako bezobrazan kako se ponaša prema devojkama u vili i što se hvali kako je svaku odveo u krevet.

Anamarija mu nije bila jasna jer je sinoć tokom poligrafa kukala što je imala dva abortusa, a dozvolila je da je jedan Gastoz udara po guzi.

On je bio toliko besan zbog takvog ponašanja nje i Nenada jer kako kaže ne može da podnese folirante.

Onada se dogodila jedna neočekivana situacija Anamarija je skočila i poljubila Đusa.

"On me ovde napušava namerno i govori da sam kurvetina jer zna da mene pali kada su malo distancirani muškarci jer želi da ga ja poljubim gori od želje za tim i ja sam to morala da uradim. Poljubia sam ga na blic", rekla je Anamarija.

