(VIDEO) ZORICA MARKOVIĆ BRUTALNO OPLELA PO ANABELI: Uzima li ona Slobu za sebe ili za ćerku?!

Pevačica Zorica Marković otkako se vratila u rijaliti neprestano priča o Luni i njenoj mami Anabeli.

"Da nije on hteo Anabelu, pa je onda ona (Luna) slična njoj, liči na nju, pa našao zamenu?", rekla je Zorica Marković

"On se primio u tu priču. Anabela. Traži njene pesme. To njega loži. On je s njom ranije hteo i duet", pričao je Milan Zorici Marković.

"Je l' ona uzima za nju ili ćerku Slobu? Da nije on hteo Anabelu, pa je onda ona (Luna) slična njoj, liči na nju, pa našao zamenu? Gde, ona je trebalo da peva u jednom objektu u Beogradu, došlo 20 ljudi... A kad on krene da radi, a ovi njegovi seljaci traže pare, a ovi ovamo traže pare", rekla je Zorica.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir