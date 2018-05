NINA PRLJA U POTRESNOM INTERVJUU: Ne mogu bez NJEGA, TREBA MI I VOLIM GA!

Zgodna manekenka, Dubai devojka i devojka Mladena Vuletića Nina Prlja je u ekskluzivnoj ispovesti za naš portal otvorila dušu i otkrila kako se oseća otkada je u Kampu Otpisanih.

Prlji je ovo došlo kao otkrovenje da shvati koliko joj Mladen zaista treba i koliko ga voli.

Otkrila je takođe i svoje mišljenje o Dejanu Dragojeviću sa kojim je zajedno u kampu.

foto: Printscreen Youtube

1. Već četvrti dan si u kampu otpisanih. Kako si se snašla tamo, da li ti se dopada?

"Dopada mi se sve ali je dosadno jer nije bitno gde si već s kim si. Odlično mogu da se snađem gde god se nalazim, to mogu da zahvalim životnom iskustvu mom"

2. Od kada si otišla u kamp kukaš svakodnevno da ti Mladen nedostaje. Misliš li da ti je ovo pomoglo da ti zaista shvatiš šta ti on znači i koliko si zaljubljena u njega?

"Ma ja sam zaljubljena u njega odavno, takođe sam svesna toga odavno, to što ja ne pokazujem od početka to su moji stahovi i želja da se to sakrije iz nekih mojih razloga. Svega sam svesna, ne trebaju meni ovakve okolnosti da bih shvatila"

foto: Printscreen Happy

3. Zbog čega u kampu nosiš samo Mladenove stvari?

"Nosim Mladenove stvari jer tako mi je kao da je tu sa mnom, malo je lakše. Ali kako dani prolaze teže mi je nešto"

4. Imala si problema prvih dana sa upravnikom Slavkom. Kakav je vaš odnos sada, da li si zadovoljna njegovim načinom upravljanja kampom?

"Hvata me depresija pa ga i ne slušam šta priča, imam svoje priče u glavi. Svi se lepo slažemo sada, imali smo problem samo prvo jutro. ok je Slavko sada"

foto: Happy Printskrin

5. Da li su ti ovi dani provedeni u kampu pomogli da se zbližiš sa Dejanom i upoznaš ga malo bolje? Šta misliš o njemu?

"Dejan je stvarno super dečko. Nisam imala neki kontakt sa njim u vili, tako da nisam imala neko mišljenje. Sada shvatam koliko se on i Dalila stvarno vole i nadopunjuju se, skroz su jedno za drugo. Pozitivac"

🌹 #happytv #dopobede #parovi6 A post shared by Mesecarka (@nina_prlja) on Apr 26, 2018 at 12:12am PDT

6. Rekla si juče da ti je ovo drugi prvi maj koji slaviš sama, jer si prošle godine bila u kućnom pritvoru. Koliko teško ti to pada?

"Mnogo mi teško pada, jer sam mislila da će biti drugačije. Baš se sećam prošle godine sedim sama na terasi i gledam druge ljude kako se vesele po kraju. Tako je i sada. Razmišljala sam eto sledeće godine biće bolje i tešila sebe, ali isti k***c"

💎🌹 #parovi6 #happytv #dopobede A post shared by Mesecarka (@nina_prlja) on Jan 22, 2018 at 2:44am PST

