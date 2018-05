(VIDEO) NE TREBAŠ MI NI NA SAHRANI: Otac se ODRIČE ĆERKE u rijalitiju! Andrijana se gušila u NEVERICI!

Gledaoci su ostali bez teksta, a ono što se do sada dogodilo u rijalitiju niko nije mogao ni da pretpostavi. Andrijana Radonjić se gušila i polivali su je vodom nakon potresnog razgovora koji je imala sa ocem, a on joj je zapretio da će je se odreći.

Naime, on se izdvojio sa naslednicom kako bi je pitao za emocije koje je rekla gaji prema Nemanji Đeriću Đeksonu.

On nije bio ni malo blag, a s vremena na vreme je i povisio ton:

"Da se ovde zaljubljuješ u narkomančine obične? Kod mene toga nema. To što sam smatrao da si normalna i da neke stvari nećeš da dozvoliš to je moja stvar! On je konj! Treba da mi narkomani u kuću ulaze, da mi pušite travu? Ne dam Andrijana i tačka. Nemoj da igraš te igre, ja sam ograničen lud čovek i tačka".

U jednom trenutku je zapretio i da će je se odreći ukoliko ostane u vezi sa Đeksonom.

"U testamentu ostavljam ko sve ne može da mi dođe na sahranu! Treba da mi narkomani prave unučad? Hoćeš opet da prolazimo kroz ovo? Da budeš sa narkomanom? Nemoj da me praviš majmunom više ovde. Ja ovo ne opraštam tako lako. Te emocije sa narkomanima ostavi za drugi život ili me izbriši, kao da ne postojim", poručio je i dodao:

"Slobodno mi kaži pa da završimo, da ne postojiš za mene. Imaš pravo da se izjasniš. Reci mi, je li ti mozak ispario? Ti si toliko glupa da ja to nisam znao. Da li se sa mnom zajebavaš ti? Ajde da te vidim još samo jednom da se sa mnom zajebavaš! Neće ti biti diobro. Bolje se skloni od mene, nemoj na sahranu da mi dolaziš. Je li ti jasno ili treba opet da ti crtam? Treba li Andriijana? Da bacim 22 godine što sam te gajio, nije mi žao uopšte. To što si budala je tvoj problem, idi slobodno", zaključio je.

Andrijana je jecala, a nakon svega što je čula počela je i da se guši. Izgledalo je kao da jedva dolazi do vazduha, nakon čega je zatražila da izađe iz rijalitija.

Otac ju je u tome sprečio, a ona je izustila:

"Trni mi cela faca".

Polivali su je vodom i pokušavali da je smire, a ona je uzdisala, ne uspevajući ništa da kaže.

