(FOTO) OČITALA BUKVICU LUNI I SLOBI: Anabela urlala - TI SI SVESTAN S KIM SI IMAO POSLA! A TI, BUDI MOJA LUNČI, IZDRŽI! ...STAN VAM JE GOTOV!

Nakon teške večeri kroz koj uje njena ćerka prošla poznata mama Anabela Atijas javila se iz Grčke Luni Đogani i uputila joj reči zbog koji niko nije mogao da zaustavi suze.

foto: Printscreen

"Još jednom li te vidim onakvu kao sinoć... Niko nije vredan, pogledaj mamu svoju! Ja! Jedino ja! Jedino zbog mene imaš pravo da se osećaš loše. Ljubavi, ti si svoje srce dala ne sto posto - milion posto! Svako bira svoju sreću, ali biraš je i ti. Mama će uvek da te podrži dokle god je to sreća. Je l' se sećaš što me nisi poslušala, za Novu godinu šta sam ti rekla? Jesi li ikada pomislila na svoju mamu, što me nisi poslušala kako sam se osećala, a gledam te kroz šta prolaziš? Neću da te grdim. Rekla sam ti - prijateljstva nema.

Kristina Kockar je u jako lošem psihičkom stanju. Neuračunjiva, i sama je rekla da ima papir da je neuračunjiva, spremna je na sve. Sve! ...Svi smo ludi od nje, a to ćeš shvatiti kad izađeš. Celu porodicu ti je povredila. Sa njom - dobar dan, doviđenja, kulturno fino, ti si čista milion posto! Sve što gospodin Sloba nije odradio se njemu sad vraća. Ovo sada je tvoja borba da ostaneš gore... slušaj me dobro, nisam ljuta, mnogo sam srećna što te vidim i ponosna sam koliko si jaka. Ono što si malo pre pričala - ti si na prvom mestu, da bi pomogla drugima moraš ti da budeš dobro, u avionu prvo masku sebi pa onda detetu...

Zorica, Milan, Miljana, Mića - to su ti najveći neprijatelji, krvni. Filip te nije izdao nikada, Viktorija, ostali Luna, Bog neka mi dušu oprosti, ja više neću da te gledam kao noćas. Tresem se Luna, ne mogu više... ko ne zna šta hoće u životu to je njegov problem. Ja sve razumem, ali ti neke stvari nisi zaslužila. Vidim da me Sloba sluša! ...Ti si svestan dobro s kim si imao posla. Ako je tvoja sreća da živiš život koji si živeo pre, mi svi aplaudiramo. Veliki si čovek ispao u silnim situacijama, sad to pokaži i kad je ona u pitanju. Molim te. Ja od tebe očekujem samo iskrenost.

foto: Printscreen

Stan je gotov! Prelep je. Evo me u Grčkoj, iznajmila sam nam kuću, uživaćemo ceo juli, mama ima takvo iznenađenje za tebe... uskoro ćeš saznati. Još samo 28 dana, izdrži molim te! Digni se, budi moja Lunči", govorila je Anabela, dok se Luna sa njom tiho i kroz suze slagala.

"Obećavam, nećeš me videti više s*ebanu! Kunem ti se, videćeš", potvrdila je Luna majci.

"Ako hoćeš da te sačekam u studiju živa i normalna, nemoj da mi uzimaš moju Lunu, onu koju sam ja poslala u 'Zadrugu'. Nema razloga da plačeš, sve je okej. Sestre su ti super, tata je dobro, ali patimo za tobom. Gledamo te, raspadamo se", poručila je Anabela Luni kad se veza prekinula.

foto: Printscreen

Luna je tada utehu pronašla u Slobinom zagrljaju, vidno raspoložena. Suze su lile od sreće, jer kako kaže, znala je da je sve onako kako joj je mama rekla.

foto: Printscreen

