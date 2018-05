MAMA IZVINI, ALI IPAK ĆU NA PAROGRAF: Zorica Dukić spremna da OTKRIJE SVE - Gastozu neće biti dobro!

Iako isprva nije želela da ode na poligraf, Zorica Dukić je promenila mišljenje i odlučila da ipak ode na "Parograf" u ponedeljak.

"Definitivno ipak idem na 'Parograf'. Izvinjavam se mojom mami, moralo je da dođe do ovoga", izjavila je Zorica.

Naime, tokom emisije "Upoznajte Parove" došlo do nove velike svađe između Nenada Marinkovića Gastoza i Zorice Dukić, zbog čega se ona definitivno odlučila na ovaj drastični korak.

"Posvađali smo se nakon finala jer me napao što nisam mogla da ga odvezem u kafanu, a on nije mogao da shvati da mi je pukla guma. Ostala sam kao poslednja ku*ka sama u autu do sedam ujutru, jer se on pokupio i otišao u kafanu. Nakon toga je došao ujutru i posvađali smo se, nakon čega sam zvala policiju", šokirala je Zorica sve.

