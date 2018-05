(KURIR TV) KIJA I SLOBA STIGLI NA SAHRANU, SVI SU POGOĐENI NJENIM REČIMA: Volela bih da sam mogla snažno da ga zagrlim

Kristina Kockar i njen suprug Sloba Radanović izašli su iz rijalitija da bi zajedno prisustvovali sahrani Miloša Kockara u Zrenjaninu.

Poslednje reči koje je Kija uputila svom pokojnom ocu potresle su sve prisutne na sahrani. Kija je prvo progovorila o odnosu sa suprugom Slobom.

foto: Printscreen

"Dugo godina smo zajedno, on me najboolje poznaje i normalno je da bude uz mene. U šoku sam i ne znam šta pričam. Kao što je on rekao, posle ove tragedije vidite šta su pravi problemi. Samo želim ovo da završim, prvi put mi je umro neko blizak, još uvek ne znam kako da se ponašam šta da radim, bitno mi je samo da imam njegovu podršku", rekla je Kristina i dodala:

foto: Printscreen

"Moja porodica zna da je on još uvek moj suprug, na stranu svega što se desilo, on i ja smo i dalje muž i žena, on je i dalje dobra osoba i čovek. Znam da je mnogo ljudi došlo, jer su svi znali ko je Miša Kockar, svi su ga poštovali. Mislim da mu nisam rekla da ga volim, ima milion stvari koje mu nisam rekla, gde sam putovala i šta sam radila", rekla je Kristina.

foto: Marija Dejanović

