VESNA RIVAS O NJEMU MISLI SVE NAJGORE: On je najveće zlo u ovoj vili!

Učesnici u vili danas biraju najzlonamerniju osobu. Svako od njih ustaje i daje svoj glas nekome od učesnika.

Vesna Rivas je glasala za Ivana Marinkovića, jer kako je rekla: "On je zlonamerna osoba koja samo seje za sobom zlo po vili".

"Svako do nas u nekom momentu pokaže tu svoju lošu stranu, ali ovde u vili jedina zlonamerna osoba, kojoj je ceo život zlo je Ivan Marinković. Čovek generalno ne vredi ništa, vrhunac koliko on negativno vidi svet je kad više ne zna koga da pljuje. On je uzeo omot od neke supe i komentariše: Šta sad ovde piše goveđa?" Sve mu je bljak i sve mu smeta", rekla je Vesna Rivas.

