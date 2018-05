ALEKSANDRA PRIJOVIĆ RASPLAKALA JAVNOST: To mi je velika želja, ali teško da će se ostvariti...

Venčanje Aleksandre Prijović i Filipa Živojinovića zakazano je za jun tekuće godine, a buduća snajka Lepe Brene uoči svadbe otkrila je javnosti koja joj je velika želja, koja se na pevačicinu veliku žalost najverovatnije neće ostvariti.

"Meni bi najveća želja bila kada bi moj deka koji je u staračkom domu ustao iz kreveta i došao na moju svadbu. Ali teško da će se to desiti. To mi je najveća želja, pošto će svi biti tu, a on neće moći", izjavila je za Glamur mlada pevačica.

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Feb 26, 2018 at 10:53am PST

Par broji sitno do dana kada će izgovoriti sudbonosno "da".

"Polako rešavamo jednu po jednu stvar", dodala je ona.

A post shared by Aleksandra Prijovic (@aleksandraprijovic) on Mar 30, 2018 at 9:00am PDT

(Foto: Damir Dervišagić)

