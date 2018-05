MARINKOVIĆ JE ZAVEO MNOGE ŽENE U VILI: Sada je progovorio o Zerini, a evo šta želi da joj dokaže! Neće se svideti Lakiću!

Ivan Marinković svakako je jedan od najzapaženijih takmičara šeste sezone rijalitija "Parovi", a sada odgovara na najatuelnija pitanja.

Da li ti je krivo što te za proslavu 39. rođendana nije posetila ćerka Lena?

Iskreno sam očekivao da se desi da se Lena javi, jer bi to za mene bio kraj rijalitija! Sa druge strane sam znao da do toga neće doći, jer kapiram kakva je situacija napolju. Sve u svemu, doživeo sam ovaj rijaliti veoma emotivno zbog svega što se desilo u mom životu pre ulaska u "Parove". tako i zbog onoga što se dogodilo za ovih osam meseci. Moralo je to da kuminira u meni.

U par navrata si pričao da ti se Zerina jako dopada. Da li se to promenilo obzirom da si sinoć obnovio romansu sa Marijom Taksi?

Nikakvu romansu nisam sa Marijom obnovio, već sam samo hteo još jednom da dokažem gledaocima da mogu svaku devojku da smirim i da joj pokažem da pored mene može da bude smirena, jer zračim tom energijom. Što se tiče Zerine, ona je osoba koju osećam posebno, nažalost. Zbog svih okolnosti koje nas okružuju, neću se truditi da je osvojim, jer bi to svi osudili i mene okrivili.

foto: Printscreen/Happy

Kako komentarišeš Zerinin odnos prema Lakiću? Ona je insistirala na tome da su samo prijatelj, ali se pokazalo da tako očito ne misli jer je plakala kada se on pomirio sa Izabelom?

On je čovek, to jest muškarac, bez emocija prema ženama. Klasično koristi žene zarad marketinga, i o njemu bih mogao da pričam danima, i to ću da uradim. Dokazaću mu ko je i šta je! Zerini ću takođe da dokažem da nije dostojna Lakića, a time ću da joj pomognem za dalji izbor partnera.

foto: Printscreen/TV Happy

Kurir.rs/Happy, Foto: Printscreen/TV Happy

Kurir

Autor: Kurir