(FOTO) UČESNICA RIJALITIJA BACILA OKO NA VELJKA: Meni je on TOP frajer!

Veljko Ražnatović je u srećnoj vezi sa Bogdanom Rodić, koju je i verio, ali privlači pažnju mnogih dama sa estrade.

Naslednik pevačice Svetlane Ražnatović posvetio se radu na svom telu, pa se žene još više "lepe" za njega od kada je potpuno izvajan.

Jedna od javnih ličnosti i učesnica rijalitija Anđela Veštica priznala je da se i njoj dopada kako izgleda mladi bokser.

"Meni je on top, ali ja neću na televiziji to da kažem, to je problem. Ne poznajem dečka, ali fizički izgled mu je dobar", rekla je ona u emisiji "Paparazzo Lov".

