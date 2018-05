KADA MI JE BILO NAJTEŽE, MORALA SAM DA ĆUTIM: Nina Radulović iskreno o razvodu i ljubomornim muškarcima!

Emotivni život voditeljke Nine Radulović godinama je pod lupom javnosti, iako ona na tu temu nerado govori.

Nina, koja je nakon razvoda od glumca Branislava Lečića uplovila u emotivnu vezu sa teniserom Filipom Krajinovićem, nakon kraha braka prošla je kroz težak period.

"Nisam do te mere isključiva da apsolutno ne treba pričati o privatnom životu. Niko ne voli da kada prolazi kroz teške životne situacije, ili je malo onih koji vole, to dele sa svima. Svaka životna faza koja je teška, treba da bude rezervisana za vas i za uzak krug ljudi. Vi nemate pravo izbora kao javna ličnost. Ali imate prava da koristite svoje kanale i mreže za svoju istinu, a to su društvene mreže, i imate prava da se povučete u kuću i ne izlazite onoliko koliko vam treba vremena i da budete besni na ceo svet. Ja sam birala neku sredinu. U trenutku kada sam doživljavala najteže stvari u životu ja sam birala da malo ćutim dok ne budem sigurna i sama šta osećam i kako delujem na spoljno okruženje, a onda sam birala da svoju istinu kažem putem svojih kanala na kojima imam desetine hiljada pratilaca, pa je to medij sam za sebe. A zatim sam, kada se srasti smire i slegnu, izašla u javnost i rekla sve što javnost zanima i što me pitaju", rekla je voditeljka.

Ona se osvrnula i na tešku životnu fazu kroz koju trenutno prolazi pevačica Nataša Bekvalac, nakon što je pretrpela nasilje od supruga Luke Lazukića, i dodala da nikada pored sebe ne bi mogla da ima ljubomornog muškarca.

"Još uvek smo pod utiskom cele situacije koja je zadesila Natašu, pa moram da se osvrnem i na to. Nasilje u bilo kom obliku, a ono ne podrazumeva samo fizičko, nego i psihološko, verbalno, apsolutno svaki oblik nasilja je za osudu. Nemam opravdanja za to. Žene jesu nežniji i slabiji pol, u fizičkom, emotivnom, hormonskom smislu. Žena u ovom vremenu je preuzela na sebe mnogo odgovornosti, dajem sebi za pravo da to kažem jer zaista je tako. Ako već ona ima toliko obaveza na svojim plećima, a ako muškarac to ne podržava, ne ljubi, ne neguje, onda treba prekinuti svaki kontakt. To je ono što nikako ne sme da ima. Obično i ljubomora ide uz to. Čim primetim to, sklanjam se", izjavila je Nina.

Iako je doživela krah braka, voditeljka smatra da je bolje proći kroz razvod nego ne iskusiti bračni život uopšte.

"Mislim da čovek koji nije prošao kroz test braka, nije završio svoje sazrevanje do kraja. Čak i da prođete kroz bračni život pa se on ne završi slavno, bolje i to nego da ga uopšte niste imali. Uvek je bolje proći kroz to životno iskustvo, to govorim iz svog ugla i onoga kroz šta sam ja prošla", rekla je Nina.

