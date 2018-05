(VIDEO) NIJE PRVI PUT DA JOJ PRIREĐUJE SCENE, OTAC JE PSIHIČKI MALTRETIRA: Oglasila se Andrijanina majka, evo šta je ispričala o Dušku!

Andrijana Radonjić se već nekoliko dana neprestano svađa sa svojim ocem Duškom Radonjićem i to zato što on ne podržava njenu vezu sa Nemanjom Đerićem Đeksonom.

Situacija između oca i ćerke se ni danas ne stišava, te joj je on ponovo pridikovao zbog ponašanja. Nakon svega, Andrijana se požalila Sanji Stanković i ispričala joj sve muke koje je ovih dana more.

Pevačica se setila svoje majke, Nele, te je zaključila kako ona ne bi reagovala kao Dušku u ovoj situaciji.

"Kako on (Duško) kaže, moja majka možda nikad ništa nije radila ali je uvek bila uz mene. Uvek, i kad sam grešila i kad nisam grešila. Kakva god da je, šta god da sam ja prošla zbog nje i zbog njene neodgovornosti, ona je bila uz mene. Nikad me nije osuđivala", rekla je Andrijana.

Nela se oglasila u vezi ponašanja svog bišeg muža.

"Ja sam u startu bila protiv toga da ona uđe u tu vezu sa Đekosnom posle toliko meseci, ništa mi tu nije bilo jasno. S druge strane, naravno da bih ja bila uz Andrijanu i nikad se ne bih odrekla nje kao što je to Duško prokomentarisao. To su takve nebuloze. Naravno da bih ja bila uz svoje dete i pokušala da shvatim neke stvari, kao i da joj ukažem na greške", kaže Andrijanina mama i dodaje da osuđuje Duškovo ponašanje prema njihovoj ćerki u rijalitiju.

"Ono što radi Duško Andrijani je psihičko maltretiranje. To sigurno misli svako normalan. Malo više je preterao, imao je on i ranije takve ispade, i ja iz tog razloga i izbegavam da dajem izjave za medije, ne želim da imamo mi probleme sa njim kad izađe iz rijalitija. Nije prvi put da on Andrijani priređuje takve scene, ali sada je to javno. Naša situacija sa njim je komplikovana, a meni je moje ćerke žao zbog svega što preživljava, ona je ponižena tamo bez razloga", rekla je Andrijanina majka.

