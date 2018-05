DUKIĆEVA OPTUŽILA GASTOZA DA JU JE MALTRETIRAO, PA SE OGLASILA NJEGOVA SESTRA: Zorica sve laže, lično sam se uverila!

Zorica Dukić šokirala je naciju tvrdnjama da ju je bivši dečko Gastoz tukao pijan i drogiran.

Ona je iznela još mnogo detalja na račun veze sa učesnikom rijalitija, a povodom toga oglasila se Nenadova sestra Tanja.

"Zorica sve laže. Ako je to tačno, zašto je toliko dugo bila sa njim u vezi?! Ona je lažovčina, sram je bilo. To su gluposti. Zaista mislim da je to sve velika igra kao – hajde da se bockamo pred finale. Ja znam koliko je on bio divan i pažljiv prema njoj jer mi je ona pričala, a i lično sam se uverila. Više puta su prespavali u mojoj kući i znam kako se on ponašao prema njoj kada se probude i koliko je bio brižan. On je predivan ujak, savršen brat, najbolji muškarac i nema šanse da je nasilan", rekla je ona.

