DEDA OTKRIO SVE O ZORICI I GASTOZU: To što je uradila sa njim... KO S KONJA NA MAGARCA!

I ovog petka učesnici rijalitija na programu imaju emisiju "Upoznajte Parove", gde je u goste došao Adam Stamatović, koji je odlučio da otkrije sve o vezi Zorice Dukić i Nenada Marinkovića Gastoza.

"Sticajem okolnosti sam ušao u njihovu vezu i tako slušao njihove svađe i sve ostalo. Kada sam se uključivao u emisije, ja sam njemu šifrovano prenosio poruke koje je Zorica slala preko mene. Godinu i po dana sam izlazio sa njima. Saznao sam tada da je Zorica bila u Skoplju sa nekim drugim dečkom. To joj je bilo sa konja na magarca. Zorica je njega volela izuzetno, voleo je i on nju, ali njegova ljubav se ne ispoljava uvek kako bi trebalo. On se tako napije pa završi sa Ružicom u krevetu", rekao je deda Adam.

