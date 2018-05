(VIDEO) MNOGE JE MAJKA GRDILA, ALI NA NACIONALNOJ TELEVIZIJI... MALO KOGA! Svi detalji telefonskog razgovora Miljane Kulić: Tuširaj se više, nemoj da psuješ, NE IDI GOLA!

Kada je dobila priliku da porazgovara telefonom sa majkom Marijom, Miljana Kulić nije ni pretpostavljala šta je čeka! Čim je počeo razgovor, Marija je počela da nabraja svojoj ćerki šta joj sve smeta.

"Neću da te vidim u tesnim haljinama i šortsevima koji ti se uvuku u zadnjicu. Je l' tebi jasno to? Je l' to priliči jednoj trudnoj ženi? Pogledaj se u ogledalo na šta ličiš, napred i pozadi... Duša me boli za tebe! Jesi čula, Miljana? Plačem", govorila je Miljani majka, a ona ju je slušala i ćutala.

"Nemoj, molim te, da plačeš. Za dvadeset dana je gotovo. Šorts obučem zato što mi je mnogo vruće, a nemam kupaći. Samo zbog toga, unutra je četrdeset stepeni", pravdala se, ali majka je bila uporna.

"Miljana, tuširaj se više puta. Ne ulazi u taj štrokavi bazen! Nosi široke, lagane haljine" nastavila je da joj "čita bukvicu".

Ipak, završile su u vedrijem tonu.

"Pevaj, zezaj se... Još malo i bićemo zajedno. Ne brini. Jedva čekam da izađeš, da ti ja kuvam i spremam. Budi mi dobro", rekla je Marija Kulić.

