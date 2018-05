NAJBOLJI PRIJATELJ KIJINOG POKOJNOG OCA OTKRIO STRAŠNE DETALJE: Sa Kristinom nije pričao od njene 5. godine, a evo šta je zahtevala!

D.L. otkriva da Kristina Kockar nije bila u kontaktu sa svojim ocem već od svoje pete godine, kao i da je sahrana Miloša Kockara, nažalost, bila samo nastavak rijalitija.

"Kristina je do pete godine bila u kontaktu sa svojim ocem. Miša i njegova supruga Kata su želeli da je odvedu u Nemačku za raspust, ali je Kristinina majka Nadica to zabranila. Od tada, svaki kontakt između Miše i njegove ćerke prestaje. Miša je bio pozitivan lik. To je bio čovek koji je bio spreman da pomogne svakome. Telefon mu je bio pun brojeva raznih lekara. Ako je nekome nešto trebalo, Miša bi odmah pozvao lekara, u bilo koje doba. Svi su ga znali zato što je njegov restoran u jednom periodu bio najbolji restoran. Dolazili su poznati. On nije zaslužio da sve vreme otkada traje ovaj rijaliti bude predstavljan u negativnom kontekstu", počeo je priču sagovornik i dodao:

"Kada su se venčali Kristina i Sloba, da li je Miša bio među svatovima? Naravno da nije. On je bio nepoželjan, a sada su oni na sahrani bili glavni. Mi smo mala sredina, provincija, koliko god građani Zrenjanina ne bi želeli da tako bude, ali smo provincija i sve ono što sam video na sahrani za mene je nepojmljivo. Nažalost, napravili smo od naših života rijaliti. Mislim da su na sahrani bili u rijalitiju, bez obzira na to što su napustili program na kratko vreme. Oni su i dalje bili u njemu", kaže Milošev prijatelj.

Ipak, dok su najlepše reči o njegovom prijatelju neizostavni deo razgovora, D. L. kaže da Kristininog oca nije naročito pogađao odnos sa Kijom, kao i da je glavni razlog njenog odlaska u bolnicu zapravo očev testament.

"Nije imao planove da izgladi odnose sa Kristinom. Nije bio ponosan na čitavu tu situaciju, mada sam ja pokušavao da mu objasnim da je ona njihov odraz i produkt. Ono što je on meni ispričao kada je izašao iz bolnice jeste da je ona bila tamo i tražila da on izmeni testament i da nju ubaci u čitavu priču. On bukvalno ništa nije posedovao. Miša je od imovine imao jednu malokalibarsku pušku i jednu lovačku pušku. Automobil nije bio na njegovo ime, restoran, perionica, ništa. Ne znam šta je ona očekivala, ali zaista je tako. Lako možete utvrditi da je istina ovo što vam govorim. Ne znam da li je taj rijaliti počeo pre samog rijalitija, jer se i na groblju nastavio. On je jednim delom voleo određenu dozu publiciteta, ali da je mogao da ustane, mislim da bi mnogo njih napao", kaže D. L. i dodaje da je Kata, supruga Miloša Kockara, prihvatila Kristinu kao svoje dete.

"Kata ne poriče da je ona Mišina ćerka i ona je nju prihvatila kao svoju ćerku. Na sahrani sam imao priliku da upoznam Katu, ona nije dolazila ovamo. Ona je tog dana rekla: "Bili smo u braku u toliko turbulentnim vremenima. Mnogo toga smo prošli, ali smo uvek ostali zajedno." Shvatio sam da je ona evropski čovek širokih shvatanja. Ta ljubav je opstajala zahvaljujući njima dvoma, zahvaljujući tome što su bili tolerantni. Imao sam priliku da vidim nekoliko poruka koje su razmenili i tada me je iznenadila količina ljubavi i sa jedne i sa druge strane", kaže Milošev prijatelj i otkriva da Miloš nije pokušavao da izgladi odnose sa ćerkom jedinicom.

