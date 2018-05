(VIDEO) SLOBA I KIJA SE NE RAZDVAJAJU, BLIŽI IM SE GODIŠNJICA, PA SE PRISETILI BRAKA: Za to vreme Luna plače i puca po šavovima!

Luna Đogani i Sloba Radanović sinoć su raskinuli vezu, a pevač je zatim, u toku večeri, svu pažnju posvetio svojoj supruzi Kristini Kiji Kockar.

S obzirom na to da Kristina nije bila prisutna tokom igre gde je Sloba priznao da je sa Lunom na pauzi, on je odmah otišao kod nje u pab kako bi joj odneo hranu, misleći da nije dobila svoj deo pice.

"Jeste vi podelili? A, dobili ste? Dobro!", brinuo je Sloba da li je Kija, kojoj je Ana Korać pravila društvo u pabu, dobila večeru. On je zatim na kratko otišao u sobu za izolaciju gde je bila Luna. Njih dvoje su jeli u tišini, ne progovorivši gotovo ništa.

Kada se vratio kod Kije, pitala ga je da li ga je šutnula devojka, a on je kratko odgovorio da nije. Pevač je čak svoju suprugu pohvalio za pastu koju je spremila.

"Još devet dana do godišnjice našeg braka!", rekla je Kija.

"Četrnaestog! Crkveni", kratko je izjavio Sloba.

Luna je zbog svog bivšeg dečka plakala sa Minom Vrbaški u izolaciji i pričala o Slobodanu.

"Lakše bi mi bilo da znam da je sve bilo fejk! On mene više ne voli! Ja to vidim! Ne voli me! Kako da me voli? Ne voli me! Možda me i nije voleo nikada. Možda sam istripovala. Samo na svoju porodicu mislim. Želim da budem jaka, ali kako? Neka me neko nauči! Posle osam meseci izgubiš j*beno sve! Osam meseci! Moja najveća greška je što sam njega tako gledala, što sam napadala njega. Poludela sam. Sve na njega, samo na njega. On je bio tu uvek za mene. Ja sam kriva za sve. Ja sa kriva", govorila je Luna kroz suze.

