(VIDEO) NAJMANJE BRINEM O SEBI: Zerina Hećo otkrila šta zaista ima sa Nikolom Lakićem!

Ljubavni trougao između Nikole Lakića i dve bivše devojke, Izabele Aljoski i Zerine Hećo, uveliko potresa vilu "Parova".

Učesnice se neretko posvađaju, a Zerina je prvi put priznala šta oseća prema Nikoli:

"Što se tiče mog odnosa sa Nikolom, ja sam u prijatelj, a on to nikada neće shvatiti. Naravno da postoji hemija između nas, ali nije zaljubljenost sa moje strane i ne radim to iz ljubomore. Jednostavno, kada mi je neko prijatelj imam potrebu da ga zaštitim, da mu dam savet... Moja je možda krivica što ne brinem o sebi", rekla je učesnica.

