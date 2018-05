(VIDEO) KIJA SA SLOBOM U LUNINOJ POSTELJI: Pršte uvrede! SKLONI SE OD MOG MUŽA!

Nakon žučnih svađa između Lune Đogani i njenog, sada već bivšeg dečka Slobe Radanovića, Kristina Kockar je ušla u spavaću sobu, kako bi se raspitala šta se dešavalo, pošto nije bila prisutna.

foto: Printscreen Youtube

Zorica Marković ju je uputila u njihov razgovor:

"Luna je rekla da joj treba vremena da razmisli. Znači ona njemu, a ne on njoj... A on, očigledno da je slomljen od njenog maltretiranja. Ustvari, on je šokiran. Prvi put da se ne nervira sinoć", rekla je Markovićeva Kristini, nakon čega je Kija rekla da joj je žao Slobodana, a onda je iskoristila priliku da mu priđe, dok Luna nije bila tu.

foto: Printscreen Youtube

"Ćao, šta ti je? Ja sam se probudila, idem da jedem picu što je ostala... Hoćeš da svratiš da podelimo", pitala je Kockareva svog supruga, na šta je on odgovorio da neće, jer ima svoju. Ona je potom nastavila sa pričom:

foto: Printscreen Youtube

"Sanjala sam te sinoć... Kako hoću da te povučem i dozivam te, ali ništa... Pa se budim i skačem, moram da vidim kad izađem da li ima taj snimak... A ti? Nemoj da ideš pred mojim mužem tako polu gola, ajde mrš, skloni se tamo", rekla je Kristina njenoj drugarici Ani Korać, dok je sedela u Luninoj postelji.

foto: Printscreen Youtube

A sledeći njen potez šokirao je mnoge! Ona je ustala iz kreveta i krenula da gleda Slobine i Lunine slike, a potom rekla:

"Ahhh, baš slatko", bila je ironična zadrugarka. Sloba na to nije imao nikakav komentar.

