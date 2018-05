(FOTO) OVE LEPOTICE SU IŠLE POD NOŽ: Mnogi su ih osudili, neke su i VREĐALI, a OVO su njihovi razlozi za PLASTIČNE OPERACIJE!

Ove lepotice žare i pale javnom scenom Srbije, a malo je poznato da su mnoge od njih priznale da su "išle pod nož". Među njima su i Katarina Grujić koju su mnogi osudili zbog toga.

Katarina Grujić



Atraktivna pevačica Katarina Grujić pored visine od 182 centimetara, poželela je da ima i idealno poprsije. Potom su usledili brojni komentari na društvenim mrežama da je preterala sa veličinom, međutim brojni pripadnici jačeg pola stali su na njenu stranu konstatujući da joj je ova veličina idealna.

foto: Printscreen Instagram

Ceca Ražnatović



Folk zvezda Svetlana Ceca Ražnatović bila je među prvim pevačicama koja je povećala grudi devedesetih godina. Međutim, početkom 2018. godine u strogoj tajnosti u jednoj privatnoj klinici smanjila je silikonske implante koje je imala u grudima. Na ovaj korak odlučila se isključivo iz estetskih razlog, jer je došlo vreme za novi izgled, kako je sama rekla.

foto: Damir Dervišagić

Ana Nikolić



Pevačica koja je uvek na meti tabloida, Ana Nikolić priznala je da je uradila grudi. Spekulisalo se da je usne povećala kod hirurga, da je drastičnu kilažu gubila liposukcijom, ali ona je uvek na ove navode ostajala bez komentara.

"Nakon što sam svoje telo dovela do perfekcije, jedino što me nije zadovoljavalo bila je veličina mojih grudi. Danas je plastična hirurgija sveprisutna i uvek glasam za nju, ali s jednim velikim preduslovom- najbitnija je mera", rekla je Ana Nikolić.

foto: Zorana Jevtić

Suzana Mančić



Najpopularnija voditeljka sa malih ekrana Suzana Mančić ne krije da je kod plastičnog hirurga uradila veliki broj intervencija.

"Išla sam kod hirurga i to u Minhen. Bila sam odlučna da promenim nešto na sebi", rekla je u emisiji “Red carpet” Suzana, koja je otvoreno govorila i o tome da je operisala nos, grudi, imala korekciju podočnjaka, kao i da koristi botoks.

"Lice botoksiram redovno. To mi se dopada zato što mi momentalno ispegla borice", izjavila je svojevremeno ova voditeljka i najpoznatija Loto devojka.

foto: Vladimir Šporčić

Aleksandra Prijović



Najuspešnija “Zvezda” Granda Aleksandra Prijović javno je rekla da je sa 18. godina ugradila implante u grudi.

"Ja sam to uradila zbog sebe. Čekala sam da napunim 18 godina da bi me mama pustila da uradim to što želim, tako da sam sada zadovoljnija. Nisam protivnik silikona i stvarno mislim da svako treba da uradi na sebi ono što misli da treba", rekla je pevačica u emisiji “Ja to tako”.

foto: Dragana Udovičić

Katarina Živković



Godinama je razmišljala da li treba da "legne pod nož", te je to uradila nakon raskida veze sa menekenom Banetom Jankovićem.

"Sviđa mi se kako sada izgledam. Lepše mi sve stoji. Bol je prošla, mada zavisi kako na bol gledate. Znala sam da će ovaj zahvat pratiti i problemi, i na to sam bila spremna. Kada znate gde idete, šta radite i zašto nešto radite, nema iznenađenja. Istrpite sve, pa i bol, zarad višeg cilja", rekla je jednom prilikom Katarina Živković.

foto: Damir Dervišagić

Jelena Kostov



Harizmatična pevačica Jelena Kostov nakon završenog takmičenja “Zvezde Granda” imala je veliki komples zbog toga što ima male grudi, te je bila odlučna da se operiše.

"Nisam želela da krijem kad sam stavila silikone i zadržaću se na toj veličini jer prezirem prenapumpane grudi. Nekad silikoni odaju pogrešnu sliku o toj osobi. Ja ne bih volela da ljudi za mene kažu: „Eno je ona sa ogromnim grudima" Moje izgledaju prirodno", prokomentarisala je Jelena Kostov jednom prilikom.

@donna_progetto LOVE❤️ LOVE❤️ LOVE A post shared by Jelena Kostov (@kostovjelena) on May 3, 2018 at 8:02am PDT

Kurir.rs/ Foto: Dragana Udovičić

Kurir

Autor: Kurir