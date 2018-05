(VIDEO) MILAN UŠAO U TRAG SLOBI I LUNI: Najpoznatiji rijaliti par koristi tajne šifre, a evo koje!

Milan Milošević koji je na početku rijalitija bio u dobrim odnosima sa Slobom Radanovićem i Lunom Đogani rešio je da ispriča njihov plan.

On se izdvojio sa Miljanom i počeo da joj priča o ovom paru i pritom otkrio da u razgovoru koriste tajne šifre, a da je cilj da Sloba bude sa Kijom i pobedi u rijalitiju.

"Zamisli, rekla mi je "Ja sam Luna Đogani, neću da dozvolim da me neko zajebava ovde", a dogovorila sve sa njim (Slobom). Pričaju u šiframa: "ja sam čista", "budi čovek kao što si do sad bio", to znači pomiri se sa Kijom radi pobede", razvezao je Milošević svoj jezik.

Poznato je da rečenica "ti si čista" potiče od Anabele Atijas, Lunine mame, koja joj je to više puta naglasila u telefonskom razgovoru kada se uključila da iz Grčke čuje svoju najstariju ćerku.

"Pomiriće se sa Kijo samo radi pobede, a onda kad izađe biće sa Lunom, zato se on ne sekira. Njih dvoje su sve isplanirali! To su Sloba i Luna", rekao je novinar.

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Youtube

Kurir

Autor: Kurir