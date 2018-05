KURIR SAZNAJE! LAZIĆ OBNOVIO VEZU S DEVOJKOM IZ BRESTAČA: Darko krije od Ane da se vratio bivšoj!

Darko Lazić vratio se bivšoj devojci Mariji iz Brestača, s kojom je bio u vezi dve godine pre nego što se oženio Anom Sević, od koje se sada, po njenom zahtevu, razvodi, saznaje Kurir.

Folker je nedavno organizovao večeru u jednom beogradskom restoranu, gde je svoju staru-novu partnerku upoznao sa venčanom kumom Andreanom Čekić i njenim mužem Ivanom. On je to sakrio od Ane, koja je tek nedavno sasvim slučajno saznala da njen uskoro bivši muž ima devojku i da joj je kuma prećutala da ju je upoznala.

- Darko i Marija se znaju još iz školskih dana. Oni su još tada bili zaljubljeni jedno u drugo. Kada je Lazić počeo da se takmiči u „Zvezdama Granda“, odnos im je zahladneo zbog njegovih obaveza. Posle nekoliko godina ponovo su stupili u kontakt i započeli romansu koja je trajala dve godine, sve dok se on nije zaljubio u Anu. Tada ju je ostavio i počeo vezu s koleginicom, kojom se kasnije i oženio i koja mu je rodila ćerku. Međutim, kada je Ana podnela zahtev za razvod braka a Lazić se iselio iz stana i vratio kod roditelja u Brestač, opet se video s Marijom, pa su obnovili vezu. S obzirom na to da je folker priznao da se kaje zbog grešaka koje je pravio u braku i da bi sve na svetu dao da se pomiri s Anom, ne želi da ona sazna da je našao novu devojku. Zato je to i krio od nje. Možda se i dalje nada pomirenju, iako je pevačica stavila tačku na njihov odnos - kaže naš izvor.

ŽIVI KAO MOMAK LAZIĆ SE NE SMIRUJE Posle Sevićke, a pre Marije šetao pevačice

Otkako više nije s Anom, Darko se ne smiruje. Iako je i dalje zvanično u braku, on je pre Marije imao dve devojke. I to su obe pevačice. Samo nekoliko meseci od odluke da se razvedu procurila je vest da Lazić uživa u zagrljaju koleginice Sofije Dženopoljac iz Novog Sada. Oni su bili zajedno nekoliko nedelja. Posle nje, Lazić je započeo vezu sa još jednom koleginicom - Oliverom Matijević iz Hrvatske, s kojom se upoznao na jednom nastupu. Iako je ona nekoliko puta posetila Darka u Beogradu, njihova ljubav nije potrajala. Ubrzo posle tog raskida video se s Marijom.

Prema našim saznanjima, Andreana nije javila Sevićki da njen uskoro bivši muž ima devojku jer su se, otkako je Ana rešila da se razvede od Darka, malo udaljile. Iako su ranije bile nerazdvojne, sada se ređe viđaju, ali redovno se čuju telefonom.

- Darku je Andreana najbolja drugarica i želeo je da je upozna s devojkom. Izašli su na večeru. Čekićeva i Marija odmah su pronašle zajednički jezik i ćaskale su kao da se znaju sto godina - završava naš izvor.

Pozvali smo Anu, Andreanu i Darka za komentar, ali niko od njih nije odgovarao na naše pozive do zaključenja ovog broja.



Sevićka velikodušna PEVAĆU DARKU NA SVADBI

Ana Sević je u intervjuu za magazin Glossy prvi put iznela razloge razvoda od Darka Lazića, kao i to da su ostali u dobrim odnosima. Pevačica je čak rekla da bi svom suprugu pevala na svadbi kada se bude ponovo ženio.

- Na odluku o razvodu nije uticao niko treći osim nas dvoje. Pevaću mu na svadbi kada se bude opet ženio (smeh). Sreća u svakom trenutku treba da bude prioritet. Darko viđa dete kad god poželi. Nikada ne bih dozvolila da Lorena bude odvojena od oca. Obožavaju se - rekla je pevačica.

