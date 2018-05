U KUPINOVU VESELJE VEĆ POČELO: Tamburaši GRUVAJU, komšije POLUDELE! SVADBA SE SPREMA

Nadežda Biljić i Miki Đuričić sinoć su se verili u rijalitiju, a iako su to učinili kako bi Miki dobio koš koji je tražio od Velikog šefa, porodica i prijatelji pčelara iz Kupinova već se pripremaju za veliko svadbeno slavlje.

U Kupinovu je veselje već počelo, a rodbina i komšije pozvali su tamburaše i u veseloj atmosferi proslavljaju vest o veridbi.

"Miki je ekstra lik. On je i proslavio Kupinovo, dosta devojaka dolazi, navala je velika. Cela ekskurzija dolazi samo zbog devojaka", ispričale su njegove komšije.

"Orkestar imamo, fali nam samo pevačica. Nadežda će se uklopiti ovde, miroljubivi smo mi, pitomi. Miki nema zmiju u džepu, kad ima para on do poslednjeg dinara daje tamburašima", rekli su oni.

Mikijev otac već je dao blagoslov svom sinu za vezu sa Nadeždom.

"On nema ništa protiv, ako Mikiju odgovara, on bolje zna. Nikad se oni nisu svađali, svuda postoje neke nesuglasice, ali to je normalno", ispričali su Mikijevi najbliži.

