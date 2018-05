UPOREDILI JE SA LONGORIJOM I MENDEZ, ONA LEPŠA OD OBE: Nives Celzijus ODUVALA u seksi haljini sa DUBOKIM DEKOLTEOM!

Sinoc smo gledali Alphonsine. Petko mi je rekao da licim na Evu. Ja sam prizeljkivala Mendes, on je mislio na Longoriu. Onda mi je rekao da sam najbolja kombinacija obe 😂Volim svoje prijatelje 😊#kazalistekomedija #daliborpetko #alphonsine

