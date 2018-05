ŽARI I PALI GDE GOD SE POJAVI!

Neda Ukraden je trenutno u dalekom Kalgariju na kanadskoj turneji, a osim dobre pesme, naša pop diva - donela i proleće! Posle duge i hladne zime, u Kanadu je konačno proleće, pa osim u sjajnim koncertima i druženju s publikom svih generacija, Neda uživa i u lepom vremenu. Nedavni koncert u Kalgariju, Neda će upamtiti i po jednom susretu koom se nije nadala.

- Bilo je to predivno veče i druženje sa publikom kako sa ex yu prostora, tako i sa Bugarima i Rumunima, Kanađanima. Obradovao me je susret sa mojom školskom drugaricom iz Sarajeva, koju sam srela posle 25 godina!

A kako naših ljudi ima svugde, Neda je na Instagramu podelila fotografiju na kojoj je sa Eminom, našom ženom u dalekom Kalgariju, koja je specijalno za svoju miljenicu Nedu pripremila mezetluke i pravu bosansku kafu.

Nedu čeka još nastupa u Kanadi, a sa kolikom je radošću dočekuju naši zemljaci na svakom koraku, uverite se i sami!

