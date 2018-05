BOŽO VREĆO EMOTIVNOM PORUKOM RASPLAKAO JAVNOST: Nema toga što bi me sprečilo da BUDEMO ZAJEDNO!

Popularni pevač sevdalinki Božo Vrećo podelio je s fanovima dirljiv porodični trenutak i izmamio svima suze radosnice. On nikada nije krio koliko voli da provodi vreme u porodičnom okruženju, pa ni sada, kada je posle dugog puta stigao kući da proslavi Đurđevdan.



"Sinoć posle 5 sati čekanja leta iz Rima za Dubrovnik i kasni let za Zagreb, kroz munje i gromove, pa jutros celo jutro vožnja da stignem mojima, jer danas je Đurđevdan, na Đurđevdan moja majčica me čeka i nema toga što bi me sprečilo da budemo skupa, ona čeka da slavski kolač našim rukama držimo u zraku pa da okružimo njime vrhovima prstiju uz molitvu i zahvalnost našem zaštitniku doma da nas spasi od svih ala i aždaja jer on to može, trpeza majčicina skromna i najmirisnija kako i dolikuje, al kućica puna ljubavi i šta nam to više treba, e vala ništa, najveće je blago njen topli zagrljaj i njen osmeh, što u njemu svu sreću sveta vidim jer sam tu... Lane je tu", potpisao je fotografiju on.

