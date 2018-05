GAGI ĐOGANI OGORČEN NA ĆERKU I SLOBU: Lunu vodim posle rijalitija na PSIHIJATRIJU! Toliko je neistina izrekla za mene, Anabelu, mog brata! ZAŠTO?!

Posle brojnih svađa i teških reči koje su jedno drugom izrekli proteklih meseci, Kija Kockar i Sloba Radanović su se nakon sahrane njenog oca ponovo zbližili, a Luna je zatim odlučila da stavi tačku na vezu sa pevačem. Ovo baca novo svetlo na rijaliti trougao. a otac Lune Đogani, Gagi Đogani odlučio je da prekine medijsku ćutnju.

foto: Pritnscreen

- Ne pratim više „Zadrugu“, ogroman je pritisak, ne mogu da pratim jer mi nije dobro. Teško mi je i loše mi je. Ne mogu to više kao roditelj da gledam. Zovu me babetine ujutru da mi jave da je Luna pala u nesvest, to je za mene maltretiranje. Neće se njoj ništa tamo desiti, neće joj ništa faliti. Ipak, više ne želim da gledam prepirke, kao ni rat na internetu koji kruži o našoj familiji. Kako ja njoj mogu da pomognem? Jedva čekam da se sve završi, predugo traje, ja volim svoju ćerku, to je neosporno. Ipak, ovo predugo traje i pritisak na njih je veliki. Ja sam za da oni budu i dalje zajedno. Mislim da će na kraju pobediti ljubav. Od prvog dana su na tapetu i smatram da i oni sami više ne znaju šta rade. Nemaju više orijentaciju, vreme, prostor, opijeni su, ponašaju se kao nadrogirani. Pola njih tamo zbog vremena koje su proveli unutra izgledaju tako. Rijaliti je jedan logor, psihičko maltretiranje, to više nema veze s igrom - kaže nam vidno zabrinuti Gagi Đogani.

foto: Printskrin Youtube

Slobin prisniji odnos sa Kijom komentariše sledećim rečima.

- I on mučenik ne zna više šta radi. Ja sam bio u rijalitiju, znam šta pričam. Rijaliti igrači rade na tome od početka da ih razbucaju i na kraju uspevaju u tome. Ako je neko, počevši od Saške, Zorice i Jelene Golubović radio na tome, to je veliki pritisak. To je njima prvi rijaliti i više ne znaju gde udaraju. Sve što rade ne znaju zašto rade. Oni nemaju problem nikakav, ali se svađaju. Ni sami ne znaju zašto. Što se Slobe tiče, nemoguće je da je to igra, ja sam bio kod njegovih roditelja. Znate li tek kroz šta oni prolaze?! Taj rijaliti „Luna” ne košta 50.000 evra, treba da da život na dlanu za te pare. Glavni akteri ovog rijalitija su produkciji doneli milione. Očigledno da je Luna zaljubljena u Slobu, a ne verujem da je on ne voli. Zbog pritiska su psihički rastrojeni i kada izađu pod hitno moraju na psihijatriju. Zato što više ne znaju šta rade. Luna je toliko neistina izrekla u rijalitiju, za mene, za Anabelu, za mog rođenog brata. Zašto?! Ne razumem. Ne mogu da je prepoznam, šta radi?! - pita se denser.

foto: Printscreen/Facebook

