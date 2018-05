IVAN U ŠOKU NAKON ODLUKE NASLEDNICE: Tražim od socijalnog da vidim ćerku! Ne verujem da me se odriče

Marinković saznao da ga se njegova jedinica stidi i da želi da promeni prezime zbog čega se rasplakao i jedva došao do daha

Ivan Marinković zaplakao je kada je saznao da njegova maloletna ćerka koju je dobio u braku sa Gocom Tržan, želi da se odrekne njegovog prezimena.



Bivši muž popularne pevačice i učesnik "Parova" informaciju o ćerkinom stavu primio je kao šamar! Naime, Kurir je pre nekoliko dana došao do ekskluzivnih informacija - da Ivanova i Gocina ćerka želi da preuzme mamino prezime Tržan i da se stidi očevih postupaka u rijalitiju. Kada su Marinkoviću saopštili ovu vest on je najpre bio u šoku i ćutao je, a onda je i zaplakao.

foto: Printscreen Happy

- Ne znam šta da kažem. Želim da odem u Centar za Socijalni rad i da se pozabavim time. Ne vidim nijedan razlog da se ovo desi, da me se ćerka odrekne. Ja nju volim uprkos svemu i sve bih dao za nju. Siguran sam da će mi Socijalni rad omogućiti da je vidim i da razgovaramo. Želim da mi objasni zašto bi to uradila. U šoku sam - rekao je Ivan jedva dolazeći do daha od suza.

foto: Printscreen

Cimeri iz vile sa kojima je Marinković blizak pokušali su da ga uteše rekavši mu da proba da porazgovara sa jedinicom i da je to možda njen trenutni stav zbog čestih novinskih natpisa koji svakodnevno izlaze o njemu, a koji su u negativnom kontekstu.



Na pitanje voditeljke šta bi sada rekao ćerki da ima priliku, Marinković nije želeo da odgovori.



- Ne želim to da podelim sa vama, ne vidim razlog zbog čega bih to delio u rijalitiju. Samo bih imao još problema - rekao je on.

foto: Printscreen

Marinkovića je posebno pogodila vest da njegova naslednica nije želela da mu snimi kratku video poruku povodom rođendana koji je bio pre neki dan, pa je, kada je sklopio kockice, shvatio da ćerka zaista ne želi kontakt s njim.

Kako saznajemo, Ivan je juče trebalo da ode u Centar za Socijalni rad, ali do zaključenja broja nismo uspeli da dobijemo potvrdu da li se to i dogodilo ili je razgovor zakazao za neki drugi dan.



Podsetimo, devojčica se požalila da ju je sramota što nosi očevo prezime i da što pre želi da ga promeni, međutim to pravo imaće tek kada napuni 14 godina. Ona je razočarana u svog tatu jer poslednje dve godine od njega ne dobija pažnju, te je shvatila da je on samo zove kada mu nešto treba. Takođe, njoj smeta i Ivanovo ponašanje u "Parovima".



Jelena Stuparušić/kurir.rs/Foto: Printscreen Youtube

Nema odgovor

Ne zna ništa o ćerki Tokom učešća u rijalitiju Marinkoviću je postavljeno nekoliko pitanja o ćerki, ali on ni na jedno nije znao da odgovori. "Koji broj cipela nosi? Koji broj garderobe nosi? Kako joj se zove najbolja drugarica? Kako joj se zove simpatija?" neka su od pitanja na koja je Ivan sagnuo glavu i postideo se, a time i dokazao da sa ćerkom nije provodio dovoljno vremena jer bi u suprotnom sve to znao.

Kurir

Autor: Kurir