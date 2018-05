(VIDEO) HOĆE LI SE POMIRITI: Sloba i Kija nikad PRISNIJI! Priznala da ga VOLI

Učesnica rijalitija Kristina Kija Kockar sinoć je potpuno iskreno razgovarala sa voditeljkom Katarinom Nikolić o odnosu sa svojim mužem Slobom Radanovićem, nakon čega je vodila i dug razgovor sa pevačem.

Ona je istakla da i dalje voli svog muža, ali da, za sada, smatra da pomirenje nije prava opcija za njih dvoje.

foto: Printscreen Youtube

"Pričali smo o nekim stvarima dok smo bili na sahrani. Neke stvari su se, čini mi se, promenile.otkad sam ja ustala i rekla njemu da ga volim, ali to ne znači da ja želim da dalje nešto sa njim produžujem, nego sam rekla čisto da bih sebi olakšala. To je normalno, on je moj muž, sve je naprasno prekinuto, normalno je da su osećanja ostala. Ja bih da budem srećna, ali mislim da pored njega ne mogu da budem srećna", rekla je Kija i dodala:

"On se promenio prema meni otkad se sve to desilo, otkad sam to rekla. A sad dalje ne znam kako i šta. Moja odluka je takva da nas dvoje ne možemo da funkcionišemo. I posle svih ovih stvari mislim da on nije čovek koji može da iznese to pokajanje koje ja želim od njega. Nema on snage za to. Mislim da je bolje da se to preseče", priznala je Kija.

foto: Printscreen Youtube

S obzirom na to da je Slobin i Kijin odnos izuzetno komplikovan i da su im pomešana osećanja, mnoge je ova odluka šokirala, ali su shvatili da ne znači da je ona konačna odluka stjuardese.

Sloba Radanović nakon toga došao je kod svoje supruge u pab, kako bi proverio da li je dobro. Oni su zatim započeli razgovor o svom odnosu.

foto: Printscreen Youtube

"Trebaju mi još 2 bromazepama za ovaj razgovor. Nisi dovoljno jak muškarac da izneseš pokajanje koje je meni potrebno da ti oprostim", rekla je Kija.

"A kakvo pokajanje je potrebno", pitao je Sloba.

" Kukavički je da se sačeka kraj rijalitija da bi to uradio, samo da bi pobegao od problema. Bežiš od toga da se suočiš sa nekim stvarima", rekla je Kristina.

foto: Printscreen Youtube

"Kao na primer?" nastavio je Sloba.

"Možda te grize savest mnogo više nego što misliš. Nemoj da me vučeš za jezik, ima tu mnogo stvari. Jedva čekam da se završi, razočarana sam u tebe", priznala je Kockareva.

Kurir.rs/ Foto: Pritnscreen Youtube

Kurir

Autor: Kurir