(FOTO) DEVOJKA IZ ŠVAJCARSKE OPTUŽUJE STEFANA JAKOVLJEVIĆA: Brat Jelene Bin Drai mi napravio dete i šutnuo me!

Brat od strica Jelene bin Drai Stefan Jakovljević našao se u velikom problemu jer ga devojka iz Bosne, koja trenutno živi u Švajcarskoj, Sunita Hindić optužuje da joj je napravio dete za koje ne želi da čuje. Pevač i bivši učesnik "Farme" i Sunita bili su u vezi nekoliko meseci, ali ju je on ostavio kada mu je saopštila da je ostala u drugom stanju.

foto: Privatna Arhiva

- Stefan mi je napravio dete i šutnuo me kao da sam najgora na svetu. Nedavno sam saznala da sam trudna, ali kada sam mu javila da će postati tata, poludeo je i rekao da on s tim nema nikakve veze. Želim svi da znaju kakav je čovek, neće da prizna svoje dete. Saznala sam i da je, dok je bio sa mnom, imao još jednu devojku koja živi u Turskoj - priča Sunita i tvrdi da joj je brat nekadašnje misice zapretio ako progovori.

foto: Privatna Arhiva

- Upoznala sam ga pre oko godinu dana u Švajcarskoj. Nastupao je u jednoj diskoteci. Bili smo u zajedničkom društvu. Udvarao mi se, a onda smo i razmenili kontakt. Nudio mi je neke nemoralne radnje, što sam ja odbila. I pored toga što je na početku bio nepristojan, nastavili smo da se čujemo i viđamo. Kako je vreme odmicalo, bili smo sve prisniji i delovalo mi je kao da je iskren prema meni. Neprestano smo se dopisivali, a emocije su bile sve jače. Jedno drugom smo slali ljubavne poruke, pričali smo satima i danima. Verovala sam da je dobar i iskren dečko i nije me zanimalo ni ko je ni šta je - kaže Hindićeva.



Uprkos svemu, ona želi da zadrži dete.

- Sve mi ovo teško pada. Plašim se abortusa i ne mogu to da učinim malom biću koje raste u meni. Međutim, on kaže da ga beba ne zanima i da s njom radim šta hoću. Odbija i da je prizna. Ne znam da li sumnja da je njegovo, ali ja odlično znam šta smo nas dvoje proživeli. Neće da piše poruke nego me zove na Vajber i preti. Pričala sam s majkom. Ona zna sve i nagovara me da abortiram, ali ja to ne želim. Neka mu bog sudi za to što mi radi, a ja ću se sa ovim sama izboriti - poručuje Sunita.

foto: Privatna Arhiva

Hindićeva kaže da je saznala da je varao devojku s njom tek kada mu je saopštila radosne vesti.

foto: Privatna Arhiva

- Nisam znala da ima devojku. Krio je od mene. Bila sam kod njega u Turskoj i sve je bilo super. Mislim da sam tada i zatrudnela, a možda i dok je on bio u Švajcarskoj. Kada sam ga obavestila o trudnoći, on je rekao: "Je l' si, bre, normalna da mi pišeš u sedam sati ujutru? Stvarno nisi realna, napravićeš mi sranje. Žena je pored mene, šta misliš šta će ona da pomisli. Kakve ja veze imam s tim", napisao mi je u poruci, a ja sam se šokirala kada je spomenuo ženu. Do tada je nijednom nije uzeo u usta - završava Sunita.



Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Stefanom, ali broj telefona poznat redakciji nije bio u funkciji.

Ne znam ko je Jelena bin Drai Sunita kaže da je nju zanimao samo Stefan i da nije znala ko mu je sestra. - Prvi put sam od vas čula za tu ženu. Ne znam ko je, a ni to da mu je sestra od strica. To me i ne zanima. Ja sam bila s njim jer nam je bilo lepo i nisam očekivala da će ovako da se ponese. Ja sam zaposlena, imam mogućnosti da izdržavam dete, ali što se tiče mojih godina, ne znam da li sam sprema na to.

Eksplicitne fotografije Sunita nam je dostavila prepiske sa Stefanom, u kojima joj je slao i gole fotografije. foto: Privatna Arhiva - Kada smo bili razdvojeni, slao mi je svoje gole fotografije i govorio da ga privlačim. Ali nikada nije dozvolio da se slikamo kako se ljubimo. U nekoliko navrata je tražio da isključim telefon i da ga ne koristim kada smo intimni. Ali ja imam nekoliko snimaka i sve ću to da objavim. Nikada nisam posumnjala da me ne voli. Ali sad vidim da je to sve bila laž.

kurir.rs/Ljiljana Stanišić/Foto Privatna arhiva

Kurir

Autor: Kurir